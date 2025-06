Reprodução TV Globo/ Globoplay - 12.6.2025 Larissa Manoela e André Luiz Frambach renovam votos

Neste Dia dos Namorados (12), Larissa Manoela resolveu fazer uma celebração inusitada. A artista, que voltará às telinhas da Globo na próxima novela das seis, renovou os votos de casamento com André Luiz Frambach durante o "Encontro com Patrícia Poeta". O cantor Tiago Iorc se responsabilizou pela trilha sonora romântica do programa.



"Eu queria declarar o quanto eu te amo, te admiro, o quanto eu sou feliz do seu lado e quero ficar com você para a vida a toda e além, nessa e nas outras vidas", disse o ator.





"Meu amor, minha vida, André Luiz, mais um Dia dos Namorados do seu lado, podendo falar em rede nacional o quanto eu te amo, o quanto você mudou a minha vida, o quanto você coloriu a minha vida e o quanto eu sou grata. Te escolho hoje, amanhã e a vida toda", acrescentou a atriz.

Relembre

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que eles renovam os votos. Casados desde dezembro de 2023, eles fizeram uma segunda celebração em novembro de 2024., em uma viagem pela Tailândia. Já em dezembro do ano passado, realizaram uma festa com amigos e familiares. A renovação desta quinta-feira (12) é a quarta do casal.

Novos trabalhos

Longe das novelas desde 2022, quando protagonizou "Além da Ilusão", Larissa Manoela voltará para o horário das seis. Caberá a ela interpretar a enfermeira Estela em "Êta Mundo Melhor!". André Luiz Frambach está cotado para estrelar uma 'mini novela', da autoria de Walcyr Carrasco.