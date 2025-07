Reprodução: Rádio Bandeirantes Equipe da Band é atacada em cobertura em comunidade





Uma equipe de reportagem do jornal policial Brasil Urgente , da Band , foi atacada por criminosos durante os protestos que ocorreram em Paraisópolis, na noite de quinta-feira (10). Enquanto filmavam as barricadas de fogo erguidas nas ruas da comunidade, o veículo do canal foi abordado por bandidos, que tentaram parar o veículo.

Após a morte de um homem em mais um confronto com a polícia, a comunidade de Paraisópolis realizou um grande protesto, que deixou as áreas próximas em alerta — mesmo com a presença da Polícia Militar. A confusão afetou o trânsito e fez com que até a equipe de reportagem da TV Bandeirantes fosse intimidada por criminosos.

O repórter Rafael Batalha mostrava a situação da comunidade, tomada pelo fogo. No tumulto, foi informado de que vândalos se aproveitaram do caos para quebrar vidros de automóveis e roubar pertences de quem passava pela região.

Enquanto o jornalista relatava os acontecimentos, o veículo foi surpreendido por bandidos. No entanto, o motorista do canal conseguiu escapar da investida.

“Nós estamos saindo fora, nós vamos sair fora, velho!” , relatou a equipe ao vivo.

E enfatizou:

“Olha só a situação que a nossa equipe passou agora aqui na comunidade de Paraisópolis. Rafael Batalha estava a caminho da ocorrência e, quando já estávamos chegando, tudo de repente começou a virar".





Após o momento de tensão, o jornalista Rafael Batalha contou com detalhes o sufoco que passou junto à equipe de reportagem na comunidade:

"Pediu para a gente parar, cercaram a viatura e não deixaram a gente seguir nem para frente, nem para trás. O Paulo César Reis, brilhantemente, conseguiu falar: 'Calma, calma, a gente está deixando o local'. Conseguiu dar ré e saímos para outro ponto da comunidade, bem ali no ladeirão do Morumbi" , frisou.

Em suma, o repórter contou que conseguiu sair com segurança do local:

"Nós encontramos a viatura da Polícia Militar, que pediu para a gente se afastar, sair do local e, claro, conseguimos traçar uma rota em segurança. Agora podemos falar com mais calma, com mais tranquilidade, diferente daquele momento em que entramos pela última vez, quando esses vândalos estavam colocando nossa viatura, nossos equipamentos e nossa vida em risco" , finalizou.