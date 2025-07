Reprodução/redes sociais Repórter da Band é constrangido ao vivo





Um fiscal da Secretaria da Eficiência, órgão da Prefeitura de Goiânia, debochou do repórter Leonardo Miguel, da TV Sucesso, afiliada da Band no estado. O clima de tensão ocorreu durante uma operação de demolição de casas em construção na ocupação do Setor Estrela Dalva, realizada na manhã da última quarta-feira (2/7).

A cena foi transmitida ao vivo pela atração jornalística da emissora e repercutiu bastante nas redes sociais. Ao tentar obter informações sobre a ação, que envolveu alguns servidores municipais e máquinas pesadas, o jornalista questionou o servidor sobre a presença da equipe no local.

Então, o servidor respondeu de maneira irônica: “Vieram passear". Mesmo com a insistência do repórter por informações para a população que acompanhava o acontecimento em tempo real, o fiscal reagiu debochadamente e se recusou a se identificar: “Você é surdo?” , disparou.





Indignado, o jornalista desabafou ao vivo: “ É assim que eles tratam mesmo os moradores aqui. O pessoal já estava relatando” , disse o profissional ainda durante o link ao vivo, caminhando em direção aos moradores para colher mais informações.

A TV Sucesso, afiliada da Bandeirantes, se posicionou por meio das redes sociais: “Desrespeito ao vivo! Durante a cobertura da demolição de casas em um loteamento no Estrela Dalva” , escreveu a emissora ao compartilhar o trecho da entrevista.





Nas redes sociais, o público também se manifestou sobre o ocorrido. “Falta de respeito com a transparência e com a autoridade cujo nome é imprensa! Parabéns ao repórter pelo autocontrole e lamento pelo tal fiscalzinho de fachada” , disse um usuário.

“Todo o meu apoio e respeito ao @leomigueltv e a toda a equipe da TV Sucesso. Esse episódio mostra a competência e o respeito pela profissão do repórter e do cinegrafista — e o completo oposto por parte do ‘entrevistado’” , comentou outro.

Sobre a TV Sucesso

A TV Sucesso é uma emissora sediada em Jataí, cidade do estado de Goiás, que opera no canal 6 e afiliada à Band. Pertence à Rede Sucesso de Comunicação, da qual também faz parte a Sucesso FM, rádio de alcance nacional que transmite sua programação para o sul goiano.