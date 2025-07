Reprodução: TV Globo Buza Ferraz foi um dos personagens de História de Amor





A novela História de Amor (1995), sucesso das 18h na Globo, marcou os anos 90 com a terceira Helena de Manoel Carlos, vivida por Regina Duarte. Misturados aos melodramas da ficção, episódios dramáticos também acometeram a vida real.

Buza Ferraz, intérprete do médico Marcos, enfrentou por quase dez anos uma luta contra a leucemia.

Nascido Alberto Paulo Ferraz, em 3 de maio de 1950, no Rio de Janeiro, o ator iniciou sua carreira em 1972, na novela Selva de Pedra. Muito talentoso, foi conquistando espaço na dramaturgia ao longo do tempo, com papéis de destaque em tramas como O Rebu (1974), Final Feliz (1982). Na TV Manchete, fez parte do elenco de Kananga do Japão (1989).

Seu trabalho em História de Amor foi muito elogiado pela crítica, principalmente pela dedicação com que se preparou para as cenas hospitalares do folhetim. Mesmo já convivendo com a leucemia, Buza permaneceu no mundo artístico: continuou atuando até os anos 2000.

Apesar de sua saúde já estar fragilizada, sua morte não foi atribuída diretamente à leucemia. Em 3 de abril de 2010, Buza passou mal em casa e foi levado ao Hospital Samaritano, no Rio. Lá, sofreu três paradas cardíacas e não resistiu. Os médicos, na época, destacaram que a causa da morte foi um infarto, embora a leucemia tivesse indiretamente contribuído para seu estado debilitado.

Além do sucesso na TV, Buza também foi aclamado no cinema e nos palcos. Como roteirista e diretor, destacou-se com o filme For All — O Trampolim da Vitória (1997) e em diversos espetáculos teatrais.





Insatisfação em Páginas da Vida

Em 2006, Buza Ferraz integrou o elenco de Páginas da Vida, interpretando Ivan, genro de Tide, personagem vivido por Tarcísio Meira (1935–2021). Tide tinha outros dois genros na trama: Gustavo (Antônio Calloni) e Bira (Eduardo Lago). Com a separação de Carmem e Bira, Carmem acaba se casando com Greg (José Mayer).

Os rumos desses personagens, no entanto, acabaram mudando o destino de Ivan na história. Insatisfeito com seu papel, Antônio Calloni pediu para deixar a novela, e seu personagem morreu em um acidente de carro. Bira, por sua vez, ganhou mais destaque devido ao enredo envolvendo seu alcoolismo, enquanto Ivan acabou ficando apagado.

Buza chegou a expressar sua insatisfação em entrevista ao jornal O Globo, em 2006:

“Com a morte do Gustavo e o Bira indo para o alcoolismo, o meu personagem acabou ficando meio fora do ar, não sei o que houve. Há duas semanas ele apareceu, mas estava com outro perfil. Mas sei que é assim mesmo: alguns personagens às vezes aparecem mais, às vezes menos” , disse na época.

Após o fim de Páginas da Vida, Buza ainda fez uma participação em Malhação, na temporada de 2008.