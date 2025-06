Foto: Record Regina Duarte e Carolina Ferraz

Regina Duarte concedeu uma entrevista à Carolina Ferraz no Domingo Espetacular e conversou a respeito da polêmica que viveu com a colega de profissão. A desavença aconteceu durante o tempo em que a intérprete foi Secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro.

Na época, a estrela do programa dominical mandou uma mensagem desejando sorte para a veterana. No entanto, quando a mãe de Gabriela Duarte publicou o recado nas redes sociais, deu a entender que Ferraz a apoiava politicamente.

"Dava entender que eu estava apoiando o governo de Bolsonaro e eu te mandei sorte no cargo que você etava assumindo, fizesse a diferença. Você não se pronunciou", explicou Carolina.

Regina, então, explicou que não lembrava exatamente como a desavença aconteceu. Em 2020, após ter visto sua imagem na publicação de Duarte, a apresentadora enviou uma mensagem de áudio para a colega.

"Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usada como alguém que está ali no teu Instagram porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei e nunca compactuei com esse governo e inclusive não votei no Bolsonaro", dizia ela na gravação.

"Achei muito indelicado da sua parte. Gostaria, com todo carinho, que você por favor pedisse a sua equipe para que retirassem a minha foto", acrescentou Ferraz. Atrizes conhecidas pelos papéis na TV Globo, Carolina e Regina já contracenaram em três novelas: História de Amor , Por Amor e O Astro .

Veja:

🚨URGENTE! Carolina Ferraz destrincha treta com Regina Duante envolvendo áudio de WhatsApp "Dava entender que tava apoiando o Governo do Bolsonaro e eu te mandei sorte no cargo que você tava assumindo, fizesse a diferença. VOCÊ NÃO SE PRONUNCIOU." #DomingoEspetacular #ValeTudo pic.twitter.com/VBqCwOV7P4— Lucas (@LucGS0) June 2, 2025