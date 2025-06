Imagem/Foto: Montagem - SBT/Redes Sociais Felipeh Campos acusa delegada de mentir sobre polêmica

O SBT anunciou nesta segunda-feira (30) o desligamento do jornalista Felipeh Campos, de 51 anos. A informação foi confirmada por meio de nota oficial enviada à imprensa, em que a emissora afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo com o apresentador.

"A Assessoria de Comunicação informa que, após conversa entre o jornalista Felipeh Campos e a direção do SBT, ambas as partes decidiram, em comum acordo, encerrar o vínculo contratual."

"O SBT agradece a parceria e o profissionalismo de Felipeh durante o período em que integrou a equipe da emissora. Desejamos sucesso em seus novos projetos e reiteramos que as portas da casa permanecem abertas" , diz o comunicado.

A saída de Felipeh acontece dias após uma discussão com a delegada Raquel Gallinati durante a edição do programa "Alô Você". O debate girava em torno do caso de um adolescente de 14 anos que matou os pais e o irmão mais novo.

Durante a conversa, Felipeh discordou da delegada sobre a forma de tratament o a menores infratores e saiu em defesa da promotora Eliana Passarelli, também presente na atração.

“Doutora, por que você insiste em desmentir a doutora [Eliana Passarelli] se ela trouxe a informação?” , questionou ele.

Raquel respondeu de forma ríspida: “Felipeh, eu não estou falando com você. Eu tenho comprometimento com a verdade” , o que gerou uma reação imediata do jornalista.

“ Aí não, doutora. Aí eu acho que já é desrespeito. Esse programa é do Luiz Bacci, eu faço parte dessa atração, você não vai me tratar dessa forma.” Apesar da tentativa de mediação de Luiz Bacci, o clima seguiu tenso.