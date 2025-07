Reprodução/redes sociais Rômulo D'Ávila é atacado por oncinhas em momento fofo





O repórter Rômulo D'Ávila passou por um momento de fofura durante uma reportagem para o Bom Dia São Paulo, na última terça-feira (1º). O jornalista da Globo foi surpreendido por filhotes de onça-pintada ao vivo.

Ao entrar no ar, a jornalista Sabina Simonato perguntou se não era perigoso. Logo, a âncora notou que se tratava de filhotes de onça. "Ah não, gente, é bebezinho" , disse, bastante emocionada.

"A gente vai descobrir durante esse link se é perigoso ou não. Bom dia pra você" , iniciou D'Ávila.

"A gente está aqui no Zoológico de Guarulhos, acompanhado por esses dois filhotinhos de onça-pintada, novos moradores do zoológico. Tem um macho e essa daqui é a fêmea [nos braços do jornalista], que ficou quietinha agora, depois que se alimentou" , contou.

O profissional revelou que os filhotes causaram um verdadeiro alvoroço quando ele chegou com sua equipe de reportagem. "Quando a gente chegou aqui, achei que eles estariam dormindo. Só que estavam pulando, comendo o tripé da câmera, mordendo tênis... Eles acabaram de comer um peixinho, por isso estão bem tranquilinhos" , relatou.





Em seu Instagram, Rômulo afirmou que sofreu um "ataque" da oncinha durante a reportagem. "Fui atacado por uma onça-pintada! Olhem bem pra cara da meliante. Fiquem tranquilos, tá tudo bem" , brincou o repórter.

O jornalista informou que os filhotes foram encontrados com poucos dias de vida, sem a mãe, na r egião amazônica. Por serem pequenos demais, não tinham condições de sobreviver sozinhos na mata. Por esse motivo, foram transferidos para o Zoológico de Guarulhos, local adequado para abrigá-los.

Quem é Rômulo D'Ávila

Natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Rômulo atualmente reside em São Paulo. O profissional acumula mais de 42 mil seguidores em suas redes sociais.

Ele iniciou sua carreira na RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Está na Globo São Paulo desde 2019, onde produz reportagens para o Bom Dia São Paulo e outras atrações locais.

Rômulo viralizou em 2020, após ajudar um idoso preso em um alagamento na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele havia sido acionado ao vivo durante o Hora 1, mas não hesitou em auxiliar o senhor.

"Tem uma pessoa precisando de ajuda aqui, uma pessoa de idade. Vocês podem me chamar daqui a pouquinho?" , disse na ocasião.

O gesto acabou viralizando nas redes sociais. D'Ávila chegou até a emprestar o guarda-chuva ao homem, ganhando o coração dos internautas e telespectadores.