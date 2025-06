Imagem: Reprodução: TV Globo Sabina Simonato faz aposta em bolão da Quina ao vivo





Sabina Simonato surpreendeu ao entrar em um bolão da Quina de São João , ao vivo, durante o "Bom Dia São Paulo" desta sexta-feira (27).

A apresentadora do telejornal matutino não resistiu ao convite do repórter André Modesto e ainda fez questão de chamar Tiago Scheuer e Ananda Apple para participarem da super aposta. A brincadeira foi feita para o concurso especial 6760 da Quina, que sorteará no sábado (28) um prêmio estimado em R$ 250 milhões.

André Modesto , jornalista da TV TEM — afiliada da Rede Globo no interior de São Paulo — fez o convite à colega após uma entrada ao vivo em frente a uma casa lotérica.

"Você quer participar? Sabina, me fala aí cinco números. Aproveito que a lotérica já abriu e faço o jogo. É sexta, e tenho certeza de que você não vai passar por lá" , disse o repórter.

Sabina ficou animada com a proposta. "Tá bom, a gente divide! Olha a Ananda querendo participar aqui, o Scheuer também" , disse a âncora, aos risos.

Modesto preencheu os números ditados pelos três jornalistas, e Sabina chegou até a pedir segredo sobre a parte final do jogo.





"Faltam quantos? Melhor ficar quietinho. Vamos contar aqui, senão alguém vai copiar nosso jogo. Melhor passar pelo WhatsApp, tô falando sério, tá? Você faz esse jogo e coloca no bolão da firma" , recomendou ela.

"Se você ganhar, vai ter que dividir. Eu, você, a Ananda, o Scheuer... Mas R$ 250 milhões? Dá pra ser feliz, né?" , brincou André Modesto.

"Nem queria esse tanto todo... Agora faz o seguinte: passa esse Pix, porque depois vai falar “ah, fui eu que banquei”. Vamos brincar, não custa sonhar, né?" , finalizou Sabina Simonato.

Quina de São João

A Quina de São João 2025 vai sortear R$ 250 milhões no sábado (28), no concurso de número 6760. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço da Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo da cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia. Os participantes podem jogar presencialmente em lotéricas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa. Cada jogador escolhe de 5 a 15 números, entre os 80 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 2,50.