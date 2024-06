Reprodução/Globo Sabina Simonato rebate críticas contra Bocardi: 'Me dando nos nervos'

Sabina Simonato se irritou com os comentários feitos contra Rodrigo Bocardi nesta quarta-feira (5) no Bom Dia São Paulo. A jornalista comentou a fama de mal-humorado do apresentador.

Tudo começou com uma brincadeira entre os dois, quando ele zoou uma arte da previsão do tempo ao dizer que o "A", que simbolizava alta pressão, parecia o símbolo do super-herói Capitão América.

A comunicadora brincou ao chamar o colega de "tonto" e deu o que falar nas redes sociais. Com os comentários dos internautas, ela resolveu desabafar.

"Ai, Rodrigo, quanto mais a turma fala, mais a gente se dá bem aqui. Nós damos risada. Eu vejo às vezes umas pessoas [falando] 'ah o Rodrigo mal-humorado'. Mal sabem, né? Quanto mais eles falam, mais a gente se gosta, se respeita aqui no jornal. Acho que vale esse meu testemunho agora. Vai me dando nos nervos...", disse ela.

O jornalista se surpreendeu com a resposta de Sabina, que afirmou que fica brava com as críticas. "Eu fico... 'Rodrigo mal-humorado até quando tá aí', não sei o que lá, 'só a Sabina pra aguentar ele'".

"Poxa vida. Ontem a gente brincava, mas era brincadeira. Quem trabalha com a gente aqui dentro sabe, do fundo do meu coração. A gente brinca, dá risada, se respeita. Conheço a família dele, ele conhece a minha. Somos amigos. Quanto mais tem gente que fala, uma meia dúzia de gato pingado, mais a gente se curte e se respeita", declarou ela.

Bocardi afirmou que aguenta a situação há doze anos. "Não é fácil ficar na sua pele. Ficam pensando 'só a Sabina para aguentar'. Aguentar o quê? Eu me sinto tão bem aqui, tô te falando de coração aberto aqui. Passando as informações, tendo esse parceiro... Às vezes dou uma bola fora, e ele me salva, me ajuda aqui do meu lado. Gente maldosa", seguiu.

