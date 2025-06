Instagram Carol Castro exibe físico em Noronha e celebra férias após novela

A atriz Carol Castro publicou nesta sexta-feira (20) imagens das férias em Fernando de Noronha. A atriz, que encerrou as gravações da novela Garota do Momento , da TV Globo, aproveita o período de descanso com passeios de barco e momentos de lazer na piscina.

Nos cliques, Carol aparece usando um maiô cavado e um biquíni listrado, o que chamou atenção dos seguidores pela boa forma física. “Que perfeição”, comentou uma fã.

Na legenda, Carol contou que não visitava Noronha havia quase seis anos.

“ Entre o fim de um trabalho e o início de outro, a tão merecida (mini)férias. Passeio de barco pela ilha. Quase 6 anos sem voltar à ilha! Não pode, Carolina… Amo vocês. Amo a vida. Amo Noronha! Que bênção. Obrigada, papai do céu! ”, escreveu.

A atriz também agradeceu o momento de pausa entre projetos. Durante a novela Garota do Momento , ela interpretou Clarice, personagem que marcou seu retorno aos folhetins da emissora.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios. “ Maravilhosa ”, disse uma internauta. “ Que linda e que lugar mágico ”, escreveu outra. “ Perfeita! Os braços e ombros mais lindos do Brasil ”, completou uma fã.