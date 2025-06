Imagem: Reprodução: TV Record Pinscher persegue repórter ao vivo





O repórter da TV Record, Guilherme Campos, foi surpreendido durante uma transmissão ao vivo diretamente de Araraquara, no interior de São Paulo, e acabou viralizando nas redes sociais.

O pet virou uma verdadeira celebridade na internet, principalmente por demonstrar muito ciúme da dona. A cachorrinha, que mora no interior de São Paulo, não deixou ninguém se aproximar de Alice, sua tutora.

As duas fazem muito sucesso nas redes sociais, com milhares de acessos e compartilhamentos. Nos vídeos postados, a tutora de Cacau mostra momentos em que a pequena acaba perdendo a paciência em diversas situações, gerando momentos inusitados.





Assim que chegou à casa da família, o repórter foi perseguido pela pequena cadela, que latiu bastante ao ver a equipe de reportagem da TV Record.

Enquanto produzia uma matéria, Guilherme levou um grande susto ao ser "atacado" por uma cadela da raça pinscher, bastante ciumenta, que correu em sua direção. No vídeo, o animal quase morde o jornalista, que reagiu com ótimo humor e irreverência. É possível vê-lo se afastando rapidamente da cachorrinha.





Após o susto, a dona do pet apareceu calmamente com o animal no colo, tentando acalmá-lo. Guilherme seguiu com a reportagem, que abordava justamente o comportamento da pequena ciumenta.

Em tom descontraído, ele tentou pegar a cadelinha no colo, mas não teve sucesso:

“E agora temos uma verdadeira prova de fogo para este repórter: eu vou tentar pegar a Cacau” , disse, pouco antes de ser novamente surpreendido.

“É, você viu aí? Viu o que aconteceu? Ela escapou e veio pra cima de mim! Então acho que não passei nessa prova. Não consegui pegar a Cacau e vou embora com esse susto… Pra você que está acompanhando essa reportagem: ela é pequenininha, mas é brava — e ela morde!” , concluiu o repórter, arrancando risadas dos telespectadores e internautas.

Alice, chegou a comentar como foi o sucesso estrondoso nas redes e a motivação:

"A gente tinha acabado de comprar uma cama nova e um edredom novo, e eu não queria que ela ficasse em cima da cama pra não fazer xixi. Então, estávamos brigando, porque ela tem essa mania de morder as cobertas — algumas já estão até rasgadas" , disse.