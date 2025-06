Imagem: Montagem - Reprodução/Redes Sociais Julio Rocha faz surpresa a fãs em postagem





Julio Rocha compartilhou em suas redes sociais um vídeo cheio de graça. O ator anunciou, com alegria no coração, que estará no elenco da próxima novela da Globo, a trama "Três Graças".

O folhetim, que irá ao ar às 21h na emissora carioca, contará com um superelenco, que já começou a ser escalado a todo vapor. Ao lado da esposa, Karoline Kleine, o ator brincou ao fingir que estava anunciando uma nova gestação, como forma criativa de revelar sua volta às novelas após mais de 10 anos.

"É… a gente jurava que ia ficar só nisso. Mas a vida quis mais uma surpresa. Você achou que vinha mais um bebê, né? Confessa… Mas ó… não tá tão longe assim da verdade. É que, pra um ator, cada personagem é tipo um filho novo. A gente sente ele crescendo por dentro, convive por meses e, quando nasce… muda tudo" , escreveu na legenda.

Julio destacou que está muito animado com seu retorno à televisão: "Depois de 11 anos sem fazer novela, tô aqui pra contar: tô grávido de personagem novo! Sim, vou voltar pras novelas das nove. E o nome da nova cria é Três Graças, do mestre Aguinaldo Silva, com quem já tive o privilégio de trabalhar em duas novelas. Eu amo esse cara! O elenco, figurino, direção, produção… absurdo! Vocês não têm ideia do que vem por aí."

"Foram anos intensos fora das novelas: fiz três obras de arte vivas hahahahaha, teatro, série, fui apresentador e, o que eu mais amo, produzi conteúdos todos os dias com a minha família por aqui" , continuou.





O ator ainda brincou com o nome de novelas. "Para o ator, vale tudo. Quer dizer… Vale Tudo é a que tá no ar agora. A minha é a próxima, viu!? Karol entrou na brincadeira e entregou tudo com charme (como sempre)."

"E vocês… foram enganados direitinho, né? Pode comentar aí: quem achou que era mais um baby?" , finalizou.

Volta de Julio Rocha deixa público animado

O retorno do artista às novelas, após um hiato de uma década, animou os fãs e alguns famosos . A publicação, que tem mais de 11 mil comentários, contou com mensagens de apoio e carinho de personalidades do canal.

"Acho merecido! Vai ser ótimo pra você, bom ator que é, voltar às telinhas. Aqui estaremos na torcida! Seja bem-vindo, meu querido. E mais sucesso pra você! Abrçs" , escreveu o ator Ary Fontoura.

A apresentadora dos programas The Masked Singer e Saia Justa , Eliana, também felicitou o novo colega de emissora. "Que legal!!! Bem-vindo!!! Sucesso" , destacou.

Carreira de peso

Júlio Rocha emendou um trabalho atrás do outro nos anos 2000 e participou de produções importantes, como o papel de João Batista da Conceição, o JB, vilão de "Duas Caras"; além de ter vivido Edgar em "Caras & Bocas". Em 2011, estrelou outra trama de Aguinaldo Silva: o sucesso "Fina Estampa".

Em 2012, chegou a participar da "Dança dos Famosos", no extinto "Domingão do Faustão". Agora, retorna a mais uma novela de Aguinaldo, desta vez interpretando o personagem Edilberto.