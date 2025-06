Imagem: Reprodução/Redes Sociais Silvânia Aquino erra bandeira de Pernambuco





Silvânia Aquino, cantora da banda de forró Calcinha Preta, protagonizou um momento emblemático durante um show realizado na última sexta-feira (27), em Carpina, Zona da Mata de Pernambuco. A vocalista recebeu uma bandeira do estado pernambucano, arremessada por um fã no palco.

No entanto, a intérprete de "Leite Ninho" se confundiu com o símbolo do estado e pensou que se tratava da bandeira de um time de futebol. Tentando justificar o momento atrapalhado, disse : “Eu não sei, porque eu sou corintiana. Eu não sei pegar nisso aqui, não”.

A confusão aconteceu enquanto Silvânia se apresentava ao lado do colega de palco, Bell Oliver. Outro momento inusitado foi quando ambos chegaram a levantar a bandeira de cabeça para baixo, antes de serem alertados pelo público sobre o erro. Mesmo avisada, a vocalista continuou em dúvida e indagou o público presente: “É a bandeira de Pernambuco? Quais são os times de Pernambuco? Não sei, sou corintiana”.





Com a dúvida pairando no ar, O’hara Ravick, também integrante do grupo de forró e pernambucana, apareceu para esclarecer: “É de Pernambuco, gente” , disse a cantora, que beijou a bandeira e a devolveu ao público.

Após a gafe, Silvânia tentou amenizar a situação: “Pernambuco, eu só gosto de vocês. Time, eu sou Corinthians, sou Timão. Do povo, eu gosto. Do povo, eu gosto”. O fato repercutiu nas redes sociais de usuários pernambucanos e nordestinos, já que a Calcinha Preta sempre se apresenta nessas regiões, especialmente na época do São João.





Pernambucanos rebatem cantora

A página pessoal de Silvânia Aquino foi tomada por uma enxurrada de comentários de pernambucanos. Muitos ficaram indignados com a gafe ocorrida no show.

"Como tu é nordestina e não conhece a bandeira de Pernambuco? Vc falou bobagem demais hein!!!! Fiquei decepcionada.... Um dos maiores gravações da história foi em Pernambuco" , disse uma.

"Não foi bonito o seu comportamento diante um pequeno gesto que seria só segurar a bandeira de Pernambuco, você agiu de forma errônea e muito feia, se você não tem conhecimento e não sabe diferenciar uma bandeira de um estado para uma bandeira de um time de futebol, lamentável. RESPEITE nossa bandeira, respeite nossa história, a sua história e a história de muitos cantores como vocês aconteceram por conta de muitos pernambucanos que curtem o trabalho de vocês, então onde chegar respeite a história do estado que estiver" , falou outro.

Calcinha Preta neste ano, teve agenda em 4 cidades pernambucanas

O iG Gente fez um levantamento das cidades pernambucanas nas quais a banda Calcinha Preta — da qual Silvânia é vocalista — se apresentou ou irá se apresentar. Dentre essa lista, encontra-se a cidade de Caruaru, em Pernambuco, famosa por ter um dos maiores São João do Brasil.

Confira a lista completa, de acordo com a agenda da banda de forró:

Caruaru – 12/6

Petrolina – 22/6

Carpina – 27/6

Surubim – 27/6