Reprodução/Instagram Leo Lins ironiza câncer de fã e reacende polêmica com Preta Gil

O humorista Leo Lins voltou a causar controvérsia nas redes sociais ao publicar um vídeo em que ironiza a condição de um espectador que enfrenta um câncer. A postagem ocorre poucos dias após ele ter sido criticado por piadas envolvendo a cantora Preta Gil, que também luta contra a doença.





No vídeo, Leo interage com um fã chamado Jonathan, que revela estar em tratamento oncológico. Ao ouvir a informação, o humorista responde com deboche: "Peraí, você tá com câncer? Puta merda, cara, sério? Mas foi bem recente porque você ainda não emagreceu" . Em seguida, ele brinca: "A gente vai todo mundo rezar e pedir a melhora do seu câncer".

A publicação dividiu opiniões entre os seguidores. Enquanto alguns condenaram a abordagem, o próprio Jonathan reagiu com humor e disse acompanhar o trabalho de Leo Lins há anos. No vídeo, ele cita um trabalho do humorista de 2016.





Repercussão e críticas de famosos

A postagem de Leo Lins reacendeu a discussão sobre os limites do humor, especialmente após ele ter sido condenado a mais de oito anos de prisão por discursos considerados discriminatórios. Recentemente, durante um show de stand-up, o humorista fez comentários polêmicos sobre o câncer de Preta Gil, dizendo: "Pelo menos ela vai emagrecer".

As declarações provocaram indignação em celebridades como a atriz Alice Wegmann, que o chamou de "monstro", e o ex-deputado Alexandre Frota, que gravou um vídeo criticando a falta de respeito. "Falar da doença da Preta Gil é inaceitável. Você desconhece a dor de quem enfrenta isso", disse Frota.

Contexto do caso

Preta Gil, diagnosticada com câncer colorretal em 2023, atualmente passa por um tratamento experimental nos Estados Unidos. A cantora já havia anunciado a remissão da doença, mas em agosto de 2024 revelou que o câncer havia retornado em quatro regiões.

Enquanto isso, Leo Lins segue se apresentando, mantendo um estilo de humor que divide opiniões e continua a atrair críticas de quem considera suas piadas ofensivas e desrespeitosas.