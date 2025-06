Imagem: Reprodução/Redes Sociais Virginia Fonseca ao lado dos filhos





Virginia Fonseca anunciou de forma oficial o fim do relacionamento com o cantor Zé Felipe, em 27 de maio. Desde então, vem enfrentando uma situação delicada atrás da outra, principalmente, em sua vida sentimental.

Além disso, a famosa foi questionada na CPI das Bets após ser convocada sobre sua influência nas plataformas de jogos de azar. O que acabou viralizando em todo o país, causando enorme discussão na sociedade civil.

Neste fim de semana, a influenciadora participou da Romaria a pé até o Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade. A apresentadora do SBT, logo que chegou, foi acolhida pela comunidade, além de receber a bênção do Missionário Redentorista, Padre Wellington Silva.

O grande evento segue a todo vapor para os católicos, e esse momento faz parte da romaria, que prosseguirá até 6 de julho.

Durante o percurso, a famosa agradeceu pela saúde, além das bênçãos recebidas. A influencer cercada de fãs e romeiros, externou o acolhimento:

“Na caminhada, não dava pra parar, porque são 18 km até a cidade e depois mais 4 km até a igreja”, disse num vídeo publicado em suas redes sociais que conta com mais de 52 milhões de seguidores.





Virginia Fonseca também lamentou não ter conseguido tirar fotos com todos que estavam presentes e a procuraram pessoalmente. “Tô voltando pra casa com o coração cheio de gratidão e muito feliz. Quero fazer isso mais vezes, sem sombra de dúvidas” , completou a filha de Margareth Serrão.

Romaria do Divino Pai Eterno conta com milhares de fiéis todos os anos

A Romaria do Divino Pai Eterno 2025 teve início nesta sexta-feira (27/6) e seguirá até o próximo domingo (6/7), reunindo mais de 6 milhões de devotos em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

Neste ano, a edição tem como tema: "Pai Eterno, fazei-nos peregrinos de esperança."

A abertura contou com a primeira badalada do Vox Patris, o maior sino do mundo em atividade, instalado no novo santuário que está sendo erguido.

A programação religiosa inclui missas, batismos, confissões e diversas procissões ao longo de todos os dias. Vale ressaltar que, a mais procurada é a Procissão da Penitência, realizada sempre às 5h20, seguida de uma missa às 6h na Basílica.