Imagem: Reprodução/SBT Geraldo Luís fala sobre rusga com Rodrigo Faro









Geraldo Luís acabou revelando uma desavença bombástica enquanto trabalhava nos domingos da Record. O apresentador contou detalhes de tudo o que ocorreu durante o programa Sabadou com Virgínia, exibido no último sábado (28).

Na atração comandada por Virgínia Fonseca, Geraldo relembrou o período em que dividia os domingos com Rodrigo Faro na Record. Ele comandava o Domingo Show; já seu colega, o Hora do Faro. Geraldo esteve à frente de sua atração entre os anos de 2014 e 2019.

Demitido da RedeTV! em março, o apresentador contou que as brigas com Rodrigo eram causadas pelas produções dos programas. “A gente estava dando certo com histórias, aí o ex-diretor dele veio roubar uma pauta, foi grosseiro com minha produtora, e aí eu falei: ‘Não, com a minha produção ninguém destrata’” , relatou o ex-contratado da Record.

“E outra: eu lá, preparando pra gravar — quando alguém dizia — ‘Não vai mais gravar’. Começaram aquelas brigas de produção, de querer roubar pauta porque não tem. Aqui, cada um tem seu espaço e precisa respeitar.”





Geraldo também falou sobre a relação com Datena

O apresentador falou sobre tudo, inclusive sobre sua vida pessoal e sua rede de amizades. O que surpreendeu o público foi a revelação da amizade entre Geraldo Luís e José Luiz Datena. Segundo o apresentador, eles são amigos próximos.



“Às vezes ligo pra ele e falo: ‘Para de arrumar encrenca, você já está velho. Fica aí na RedeTV! e não arruma mais confusão’” , disse Geraldo. Ele também contou que aconselhou Datena sobre o envolvimento com política: “Nós, comunicadores, não devemos nos envolver com política. É muito perigoso” , completou.

Geraldo chegou abalando no “Sabadou”

Imagem: Reprodução/SBT Geraldo Luís se fantasia de Drag no Sabadou com Virginia





O ex-apresentador da Record causou no programa de Virginia Fonseca. O jornalista fez uma entrada pra lá de surpreendente no palco da atração, vestido de drag queen. Logo de início, a loira fingiu não saber de quem se tratava, até que o famoso se revelou ao público.

A revelação causou tumulto, arrancando aplausos e levando a plateia ao delírio com sua performance. Geraldo Luís agradeceu ao maquiador e à produção pela oportunidade de estar no programa e mostrou seu lado extremamente bem-humorado.