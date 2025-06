Foto: Reprodução/Redes Sociais Morre o cantor de Dragon Ball Anísio Mello





Anísio Mello Júnior, cantor, baixista e dublador, conhecido primordialmente por interpretar as versões brasileiras das aberturas de Dragon Ball Z e Dragon Ball, faleceu aos 60 anos nesta sexta-feira (27).

A informação foi comunicada por amigos e familiares, o cantor Diogo Miyahara, até faria um show juntamente com Anísio neste domingo (29).

Na última semana, o cantor chegou a passar mal durante uma apresentação em um evento no Jundiaí Matsuri, localizado no interior de São Paulo, o que gerou forte preocupação entre seus amigos e familiares.

Após receber atendimento médico, ele estava em repouso enquanto fazia preparação para a próxima apresentação, foi quando faleceu. A causa da morte não foi divulgada.

Anísio Mello marcou a infância e adolescência de milhares de brasileiros que assistiam o anime na televisão. As canções que marcaram gerações, como "Temos Força" e "Garra no coração", foram interpretadas por ele, se tornando um grande hino dos desenhos animados exibidos no Brasil.





Nas redes sociais, a notícia da morte do cantor gerou muita comoção e homenagens. Fãs compartilharam relatos pessoais, além das lembranças e nostalgia da música, falando da importância do cantor em suas vidas. Uma grande turma do mundo Geek como cantores, dubladores, músicos, manifestaram os pêsames e reconheceram sua importância na cultura nerd do país.

Diogo Miyahara, colega musical de Anísio, falou sobre sua dor nas redes sociais, lembrando dos projetos interrompidos e os planos da dupla: “Tínhamos um show a realizar e novas ideias musicais. Por que a vida nos trouxe essa tristeza?” , disse, bastante abalado com a perda do amigo.

"Anísio era um amigo muito querido. Uma pessoa incrivelmente talentosa, que estava preparando um dos projetos de vida dele: Pentalogia, que consistia em 5 álbuns e 5 livros. Uma pessoa com um coração enorme, fazia questão de responder a cada pessoa. Tive a bênção de poder reencontrá-lo no início do ano e tivemos muitas conversas legais. Meus sinceros sentimentos à família do Anísio" , disse uma admiradora.

"Liberdade é correr pelo céu. Descanse em paz, lendário. Que o senhor Enma Daioh te guie pelo caminho e lhe dê um abraço em nome de todos os fãs de Dragon Ball e Mega Man" , lamentou outro.