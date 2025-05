Reprodução/Instagram Luciano Huck com o filho e a nora

O apresentador Luciano Huck utilizou as redes sociais para compartilhar uma sugestão de leitura comos seguidores. Em seu perfil no Instagram, ele postou uma imagem do livro "A Geração Ansiosa", do autor Jonathan Haidt, acompanhada da mensagem: "Recomendo. Leitura obrigatória." A publicação surge em um momento delicado para a família, após discussões envolvendo seu filho, Benício Huck, e a namorada dele, Duda Guerra, ganharem destaque na internet.





O livro e sua relevância

"A Geração Ansiosa" aborda as transformações no desenvolvimento infantil e juvenil nas últimas décadas. Haidt argumenta que a "infância baseada no brincar", comum até os anos 1980, foi substituída pela "infância baseada no celular", marcada por hiperconectividade e seus impactos negativos. Entre as consequências citadas estão privação de sono, isolamento social, dificuldade de concentração e dependência tecnológica. O autor também discute como as redes sociais afetam especialmente as meninas e por que muitos meninos têm migrado para o mundo virtual, com reflexos preocupantes em suas vidas.

O contexto familiar

A recomendação de Huck coincide com a repercussão de uma discussão online envolvendo Duda Guerra e a influenciadora Antonela Braga. Tudo começou quando Antonela solicitou seguir Benício Huck em uma conta privada do Instagram, destinada apenas a amigos próximos. Duda se manifestou publicamente, acusando a jovem de buscar proximidade com figuras públicas para ganhar visibilidade. Antonela, por sua vez, afirmou que seguiu Benício por curiosidade, já que ambos frequentam os mesmos círculos sociais.

O caso ganhou proporções maiores, levando Angélica, mãe de Benício, a se pronunciar. Em um texto emocionado, ela destacou os desafios de crescer sob o julgamento constante das redes sociais e pediu empatia. "Crescer, hoje, sob o julgamento constante das redes, é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão para parecer sempre certo diante de milhares de pessoas... tudo isso pesa demais para quem ainda está construindo sua identidade", escreveu.

Reações e desdobramentos

Após o ocorrido, especulações sobre um possível término entre Benício e Duda circularam na internet, especialmente depois que a influenciadora apagou várias publicações de seu perfil. No entanto, nenhum dos envolvidos confirmou a separação.