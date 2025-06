Reprodução Beyoncé em show da Cowboy Carter Tour, em Londres





Durante sua apresentação da turnê Cowboy Carter Tour em Londres nesta quinta-feira (5), a cantora Beyoncé causou surpresa ao mencionar a Bahia.

Ao avistar uma bandeira do estado brasileiro na plateia, ela gritou: "Bahia está na casa!".





O fato ocorreu no Tottenham Hotspur Stadium, como parte da série de seis shows da artista na capital britânica, que se estende até 16 de junho.

A turnê, mais compacta que a anterior Renaissance World Tour, teve início em 28 de abril em Los Angeles e visitará apenas nove cidades, encerrando em Las Vegas no dia 26 de julho.

Sem passagem pelo Brasil

Anunciada em fevereiro, a Cowboy Carter Tour é significativamente menor que a turnê anterior de Beyoncé, passando por apenas 9 cidades, contra 39 na Renaissance World Tour, e totalizando 32 shows.

Assim como na turnê passada, a artista não incluiu o Brasil, nem qualquer outro país da América Latina, em seu roteiro.

Após a estreia em Los Angeles, os destinos são Chicago, Nova Jersey, Londres, Paris, Houston, Washington DC, Atlanta e Las Vegas.

Palco em formato de guitarra e outros detalhes

Beyoncé antecipou um pouco da turnê com um vídeo teaser publicado em suas redes sociais no domingo (27) anterior à estreia. Fãs notaram que o palco principal parece ter o formato de uma guitarra, mantendo passarelas como na turnê anterior.





Um prenúncio do repertório ocorreu no " Beyoncé Bowl ", um show especial de 14 minutos e meio realizado durante o intervalo de um jogo da NFL no último Natal, em Houston.

Na ocasião, ela apresentou as músicas "16 Carriages", "Blackbird", "Ya Ya", "My House", "Spaghetti & Riverdance & Sweet Honey Buckin’", "Levii’s Jeans", "Jolene" e "Texas Hold ‘Em".

Naturalmente, espera-se que Beyoncé inclua também sucessos de seus álbuns anteriores nos shows da turnê, que tendem a durar cerca de três horas.

Os ingressos para os cinco shows em Los Angeles variaram de R$ 272 a R$ 5.764. Em Londres, para os seis shows, os preços ficaram entre R$ 921 e R$ 6.495.





Datas da Cowboy Carter Tour:

28/04, 01/05, 04/05, 07/05, 09/05: Los Angeles

15/05, 17/05, 18/05: Chicago

22/05, 24/05, 25/05, 28/05, 29/05: Nova Jersey

05/06, 07/06, 10/06, 12/06, 14/06, 16/06: Londres

19/06, 21/06, 22/06: Paris

28/06, 29/06: Houston

04/07, 07/07: Washington DC

10/07, 11/07, 13/07, 14/07: Atlanta

25/07, 26/07: Las Vegas