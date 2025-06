Instagram Morre Faby Bezerra, cantora de forró, aos 37 anos no Ceará

A cantora de forró Faby Bezerra morreu na quinta-feira (19), aos 37 anos, vítima de câncer no colo do útero. O falecimento foi confirmado por familiares nas redes sociais.

Natural de Limoeiro do Norte, no Ceará, a artista era conhecida por sua trajetória na música e por registros frequentes com a família.

A informação foi divulgada no perfil oficial da cantora no Instagram, que reúne mais de 20 mil seguidores.

“ Com profunda dor e imensa tristeza, nos despedimos de Faby Bezerra, cantora talentosa, mulher de luz e mãe amorosa ”, diz a nota publicada.

Faby ficou conhecida na cena do forró no Nordeste, com apresentações em festas regionais e eventos culturais. No perfil nas redes sociais, publicava vídeos de shows e registros com os filhos e o marido. A artista deixa quatro filhos, incluindo duas crianças pequenas.

Amigos, fãs e familiares lamentaram a perda.

“ Sua voz encantava, sua presença acolhia, e seu amor deixava marcas por onde passava ”, destacou a homenagem da equipe.

A nota ainda prestou solidariedade aos parentes: “ Nos solidarizamos com sua família, especialmente seus filhos, amigos e todos que foram tocados por sua arte e seu afeto ”.

O corpo de Faby Bezerra foi velado e sepultado na sexta-feira (20), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Limoeiro do Norte.

Nascida em 24 de abril de 1988, a artista cearense ganhou respeito entre os fãs de forró pela voz marcante e pelo jeito simples de se comunicar com o público.

A batalha contra o câncer foi acompanhada de perto por fãs, que deixaram mensagens de apoio e carinho durante o tratamento.