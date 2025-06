Reprodução/Instagram Laudo de Juliana vazou para imprensa antes da família, diz irmã

Em um emocionado depoimento nas redes sociais, Mariana Marins, irmã da turista brasileira Juliana Marins — que faleceu após um acidente durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia —, criticou a forma como as autoridades locais trataram o caso. Ela destacou a falta de transparência e respeito no processo de liberação do laudo da autópsia, que foi divulgado à imprensa antes mesmo de a família ser informada.





Falta de sensibilidade no trâmite médico

Mariana relatou que sua família foi convocada para receber oficialmente o laudo, mas, antes que pudessem ter acesso ao documento, o médico legista realizou uma coletiva de imprensa para divulgar os resultados. “É absurdo atrás de absurdo. Minha irmã não resistiu ao descaso e à negligência que enfrentou” , desabafou.

A autópsia apontou que Juliana sobreviveu por cerca de quatro dias após a queda, mas as circunstâncias exatas de sua morte ainda geram questionamentos entre familiares e amigos. A família busca mais esclarecimentos sobre o resgate e as ações das autoridades indonésias durante o ocorrido.





Prefeitura de Niterói custeará translado do corpo

Em meio à dor, a família recebeu uma notícia que trouxe algum alento: a Prefeitura de Niterói, cidade natal de Juliana, assumirá os custos do translado do corpo para o Brasil. Mariana agradeceu o gesto e lembrou o amor que a irmã tinha pela cidade . “Juliana amava Niterói, suas praias e sua cultura. É muito significativo ver esse reconhecimento” , disse.

Anteriormente, o ex-jogador Alexandre Pato havia se oferecido para arcar com as despesas, e o governo federal também manifestou disposição em ajudar após um ajuste no decreto que regula repatriações. No entanto, a decisão final coube à administração municipal, que rapidamente se mobilizou para prestar apoio à família.

Caso gera comoção e pedidos por justiça

A tragédia de Juliana Marins comoveu não apenas brasileiros, mas também internautas de outros países, que criticaram a demora no resgate e a forma como o caso foi conduzido. Nas redes sociais, amigos e simpatizantes exigem respostas mais claras sobre as falhas no atendimento à turista. Enquanto aguardam o retorno do corpo ao Brasil, a família se prepara para os trâmites finais e busca forças para honrar a memória de Juliana.