Foto: Reprodução: Globo/Victor Pollak Luciano Huck tem programa mudado devido ao futebol





Os programas Caldeirão com Mion e outras atrações serão exibidos em horários diferentes dos habituais neste sábado (28) e domingo (29), devido à transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

A emissora carioca alterou sua grade e reduziu a duração do programa de auditório para exibir ao vivo a partida entre Benfica e Chelsea, válida pelas oitavas de final da competição.

O programa comandado por Marcos Mion está previsto para começar às 15h45 (horário de Brasília), porém com tempo reduzido. O horário exato pode variar caso haja prorrogação no jogo entre Botafogo e Palmeiras. A partir das 16h45, a emissora iniciará a transmissão ao vivo com cobertura direto dos Estados Unidos.

Devido à mudança na programação, especialmente neste sábado, a TV Globo também não exibirá a reprise do último capítulo da novela Garota do Momento.

Quem quiser rever o final da novela das seis terá que esperar até segunda-feira (30), quando o desfecho será reprisado no horário destinado à reapresentação de História de Amor, novela de Manoel Carlos. Também é possível assistir pelo Globoplay.





Os ajustes na grade impactam ainda os telejornais. O SP2 será exibido a partir das 19h05. A novela Dona de Mim começará às 19h45, cerca de 15 minutos mais tarde do que o habitual. O Jornal Nacional irá ao ar às 20h30, seguido por Vale Tudo, às 21h20 — trama que tem a vilã Odete Roitman como destaque.

Logo após o Altas Horas, que será exibido às 22h25, a Globo colocará no ar uma edição do Central da Copa. O programa começa por volta da 0h15 e trará um resumo do dia de jogos do Mundial de Clubes.

A programação segue normalmente com o Supercine e as sessões do Corujão. No entanto, no domingo, novas mudanças ocorrerão: o Temperatura Máxima dará lugar à cobertura de PSG x Inter de Miami, às 12h45.

O Domingão do Huck será exibido em duas partes, com uma pausa por volta das 15h40, durante a transmissão do jogo entre Flamengo e Bayern.

Outros programas, como o Fantástico — principal revista eletrônica da emissora da família Marinho — seguem com exibição normal neste fim de semana, sem alterações previstas. Após a edição do dominical, toda a grade noturna da Globo retorna ao padrão habitual, mantendo a programação regular da emissora.