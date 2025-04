Reproduçao TV Globo Carolina Dieckmann interpretou Camila em 'Laços de Família'

A cena em que Camila, de "Laços de Família", raspa os cabelos em meio ao tratamento contra uma leucemia se eternizou na teledramaturgia brasileira. Intérprete da icônica personagem da novela de Manoel Carlos, Carolina Dieckmann revelou o segredo para o choro dramático que teve durante a gravação desta sequência: a emoção de um dos câmeras.



Durante participação no "É de Casa" deste sábado (26), a atriz, vista como Leila no remake de "Vale Tudo", detalhou como foram as filmagens. "Essa cena não ia ao ar originalmente. Era para uma campanha de incentivo à doação de medula óssea. O Ricardo Waddington [diretor] pediu: 'olha para a câmera, mas pelo amor de Deus, não ri. Se rir, não tem como voltar o cabelo'.", começou.





"Eu estava simplesmente pronta para raspar a cabeça, mas não tinha necessidade de chorar. Ninguém me pediu isso. Quando a música começou, entrei num estado de presença absoluta. O câmera que estava atrás de mim começou a chorar. Foi aquilo que me fez chorar. Não foi nada combinado, aconteceu naturalmente", acrescentou.

A atriz ainda contou que a filmagem da cena demandou a presença de mais de 100 profissionais no set. "Tinha todo mundo da novela lá. Era uma energia muito forte", afirmou.

Assista:





Conscientização

Principal produto da Rede Globo, as telenovelas não só entretém, como também prestam serviço informacional ao público por meio das pautas presentes no enredo da trama, que, embora seja fictícia, é inspirada em casos verídicos na maioria das histórias. Entre 2000 e 2001, época em que "Laços de Família" foi exibida, os transplantes de medula óssea no Brasil quadruplicaram, segundo dados expostos por Michelle Loreto no programa de variedades semanal.