Reprodução Instagram @duduazevedo Dudu Azevedo

Dudu Azevedo, de 46 anos, foi recontratado pela Rede Globo, emissora na qual não trabalhava desde 2015, quando esteve em "Babilônia", última novela de Gilberto Braga, que sofreu com a rejeição do público e teve baixos níveis de audiência.



Caberá a ele fazer uma participação especial no novo folhetim do canal. Trata-se de "Êta Mundo Melhor", sequência de "Êta Mundo Bom" que vai substituir "Garota do Momento" a partir da próxima segunda-feira (30), na faixa das seis.

"Trabalhei muitos e muitos anos na Globo, fiz muitos trabalhos que estão marcados na minha memória, na minha história, no meu coração. Trabalhos importantíssimos para mim. É uma empresa que firmou a minha caminhada nas artes, na dramaturgia", começou ele na web.

O ator, no entanto, não fará parte do elenco fixo da narrativa, que terá Jeniffer Nascimento, Sergio Guizé, Larissa Manoela e Rainer Cadete nos papéis centrais. A contratação será para uma breve participação na fase inicial da trama.

Azevedo, contudo, celebra o retorno à emissora após quase uma década longe. "Depois de praticamente 10 anos, eu tô voltando para Globo para fazer uma novela, uma participação em 'Êta Mundo Melhor'. É especial para mim", pontuou.

Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, a próxima novela das seis revisita os personagens de "Êta Mundo Bom", sucesso de audiência em 2016. Alguns artistas não retornarão. É o caso de Camila Queiroz, Eliane Giardini e Debora Nascimento.