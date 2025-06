Reproduçao TV Globo Teca Pereira como Nice em "Vale Tudo"

Adaptado por Manuela Dias a partir da obra original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, "Vale Tudo" terá uma morte inédita nos próximos capítulos. Trata-se de Nice, interpretada por Teca Pereira.



Cuidadora responsável por Leonardo (Guilherme Magon), a personagem morrerá e fará com que Odete Roitman (Debora Bloch) procure uma nova pessoa para acompanhar o filho, tarefa que ela se recusa veementemente, mesmo tendo sido a causadora do acidente que deixou o filho neste estado.

Quem cuidará de Leo?

Será Ana Clara (Samantha Jones), a neta de Nice. A jovem, contudo, não aceitará o emprego de mão beijada. Ela chantageará a vilã, dirá que quer receber um aumento e argumentará que, caso não receba, revelará toda a verdade para família Roitman.

Afonso (Humberto Carrão), Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina (Malu Galli) sequer imaginam que Leonardo está vivo. Todos pensam que o primogênito de Odete está morto, pior ainda: que Heleninha foi a responsável pelo acidente.

A revelação de que o personagem está vivo será a grande reviravolta do remake. "Vale Tudo" se despede da grade da Globo em outubro deste ano. Será "Três Graças" a narrativa responsável por ocupar o horário nobre da Globo no segundo semestre de 2025. A história é encabeçada por Aguinaldo Silva, com direção de Luiz Henrique Rios.