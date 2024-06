Reprodução/OFuxico Rumores afirmam que a cantora se afastou de Billy Ray Cyrus





A cantora Miley Cyrus fala pela primeira vez sobre divórcio dos pais e a possível separação do pai Billy Ray Cyrus, em entrevista ao “My Next Guest Needs No Introduction”, na última quarta-feira, (12).

O apresentador do programa David Letterman questionou sobre o distanciamento com o pai e Miley revelou gratidão pelos seus ensinamentos dados a ela. "Sim. Acho que o que é tão lindo é que os meus pais serviram aos filhos. Os meus pais nos serviram e se sacrificaram muito por nós. Tudo o que nos sonhamos, eles tornaram possível", disse.



"Sou grata, em primeiro lugar, pelos genes dele. Meu pai tem um cabelo lindo e eu herdei isso. Mas ele tem uma relação e os pés no chão com o que é real e a natureza. Sempre teve, mesmo quando era super famoso. Sou grata por poder observá-lo à frente de mim. Ele meio que me deu um mapa, um mapa sobre o que o fazer e o que não fazer, e ele tem me orientado em ambos", garantiu.

A artista afirmou que sem Billy, não chagaria onde está. "Sem o meu pai, eu sei que, não literalmente, mas eu não estaria sentada nesta cadeira. Eu não existiria", declarou.

Em contrapartida, a cantora não deixou de rasgar elogios a mãe, que também foi fonte de suporte em sua trajetória. "Meu pai, como criativo e como artista, na maneira como o seu cérebro funciona, sempre me fez sentir mais segura em minha mente, porque nós somos muito semelhantes em algumas de nossas ideias. Então, acho que muito da perspectiva dele sobre a realidade e sobre a vida, eu herdei dele, mais do que a maneira como fui criada, porque, na verdade, quem me criou foi minha mãe. Honestamente, minha mãe é a minha heroína", refletiu Cyrus.

Os pais de Miley Biil e Leticia Cyrus se separaram em abril do ano passado. Após o ocorrido, a artista deixou de ser vista próxima ao pai e deixou de seguir ele no Instagram, o que levou o público suspeitar do afastamento.