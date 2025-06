Reprodução Instagram/ TV Globo Marcos Oliveira esteve no elenco de "A Viagem"

É evidente que o personagem Beiçola, de "A Grande Família", se tornou um dos mais conhecidos da carreira de Marcos Oliveira. Mas o veterano assumiu outros papéis em produções de destaque do audiovisual nacional, como em "A Viagem".



A trama espírita, exibida em 1994 e reprisada atualmente na Rede Globo, trouxe o artista em uma participação especial como Mãozinha. Trata-se de um dos colegas de cena do grande vilão da narrativa, o temido Alexandre, interpretado por Guilherme Fontes.





Oliveira esteve nas gravações iniciais do folhetim, adaptado por Ivani Ribeiro. Na história, ele serviu como uma espécie de conselheiro ao personagem de Guilherme, interagindo com o loiro em vários momentos no presídio em que estavam.

Assista:





Saiba mais

"A Viagem" foi reprisada diversas vezes, tanto na TV aberta, quanto no Viva, canal por assinatura do Grupo Globo. Em 1997 e 2006, foi retransmitida no "Vale a Pena Ver de Novo". Já no canal Viva foi escalada nos anos de 2014 e 2020. Em todas as reexibições alcançou altos índices de audiência.

Parte do elenco que compôs a releitura relatou ter vivenciado situações inexplicáveis durante as gravações da trama. Objetos caindo e alarmes disparando aleatoriamente foram algumas das situações enfrentadas pelos intérpretes na época das filmagens.