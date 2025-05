Reprodução/Internet Globo estuda saída de Poliana Abritta do Fantástico após 10 anos

A direção da Globo está avaliando mudanças estruturais no Fantástico, que completa 52 anos em agosto. Entre as decisões em discussão nos bastidores da emissora está a possível saída de Poliana Abritta da bancada do programa.

A jornalista, que está à frente da atração desde novembro de 2014, é bem avaliada internamente, mas sua permanência tem sido repensada em meio ao desejo da emissora de renovar a linguagem e o perfil dos âncoras do dominical.

Poliana Abritta já ultrapassou o tempo de permanência de nomes marcantes na história da revista eletrônica, como Glória Maria (1949–2023), Zeca Camargo e Patrícia Poeta, e está próxima de igualar a marca de Pedro Bial, que ficou 11 anos na função. Com isso, cresce a avaliação de que a jornalista poderia ser deslocada para outras funções estratégicas na emissora.

Segundo informações do NaTelinha, Poliana Abritta tem duas possibilidades na mesa. Uma delas é assumir o posto de correspondente internacional nos Estados Unidos, cargo que chegou a ocupar brevemente. A outra opção envolve sua migração para o Globo Repórter, programa de reportagens especiais exibido às sextas-feiras.

Globo quer manter Maju Coutinho



Enquanto a permanência de Poliana Abritta é incerta, o nome de Maju Coutinho é dado como certo na nova formação do Fantástico. Ela divide a apresentação com Poliana desde novembro de 2021 e é vista como peça central no futuro da atração. A ideia da emissora é manter uma mulher na bancada ao lado de Maju, mas não está descartada a possibilidade de escalar um jornalista homem.