Eliana Michaelichen, de 52 anos, ainda não assumiu um programa de entretenimento diário na Globo, mas especulações defendiam a escalação da loira como substituta de Tadeu Schmidt na próxima edição do reality global "Big Brother Brasil 2026".



Na verdade, tudo não passou de boato. A Rede Globo negou que a comunicadora substituiria o jornalista na apresentação do programa de convivência. Pelo contrário, afirmou que Schimidt continuaria à frente da atração de confinamento.





O que Eliana está fazendo?

Desde que saiu do SBT, Eliana emplacou diferentes trabalhos no Grupo Globo. Ela substituiu Ivete Sangalo na última temporada da competição musical de celebridades mascaradas, o "The Masked Singer Brasil".

A loira ainda apresentou o "Vem que Tem" em novembro do ano passado. Já em janeiro deste ano, assumiu o "Casa de Verão da Eliana", entrevistando celebridades do meio artístico, como Xuxa, Claudia Raia, Preta Gil, Thiaguinho, entre outros.

Atualmente, ela pode ser vista às quartas-feiras, às 22h30, no GNT, canal por assinatura. Eliana é uma das apresentadoras do "Saia Justa" e divide o comando do programa com Juliette Freire, Bela Gil, Erika Januza e Tati Machado.