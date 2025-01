Reprodução TV Globo - 13.1.2024 Choro de Eliana e revelação das gêmeas: a estreia do "The Masked Singer Brasil"

A quinta temporada do "The Masked Singer Brasil", reality de mascarados da Globo, estreou no último domingo (12), sob o comando da apresentadora Eliana Michaelichen, substituta de Ivete Sangalo. Inspirada na novela "Mulheres de Areia", Ruth e Raquel foram as primeiras desmascaradas.







Quem estava por trás das fantasias eram as dançarinas Scheila Carvalho e Sheila Mello, conhecidas na década de 1990 pela trajetória no grupo "É O Tchan!". As personagens. "O maior desafio era dançar com a fantasia que limitava o campo de visão e também dificultava a minha respiração", disse Scheila.

QUEM SÃO VOCÊS? A estreia do #TheMaskedSingerBr veio com uma dupla surpresa na hora de desmascarar Ruth e Raquel! Alguém aqui acertou nos palpites? 😮🤯 pic.twitter.com/5N2TQkv55s — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 12, 2025





"Foi uma experiência única e cheia de emoção! Escrever mais essa história de alegria e brincadeira ao lado de alguém tão especial na minha vida, que é a Scheila Carvalho, foi incrível. E, ainda por cima, conhecer pessoas tão incríveis que, por algum motivo misterioso, acreditaram na minha cantoria", continuou Sheila.

O que dizer dessa dupla de ARTISTAS maravilhosas, que entregaram tudo no palco do #TheMaskedSingerBr? AMO! 💛😍 @scheilacarvalho e @sheila_mello foram as primeiras desmascaradas, depois de emprestarem todo o gingado para Ruth e Raquel. Gostaram? pic.twitter.com/4y58OQCGvQ — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 12, 2025





Além da revelação das gêmeas da novela, a estreia da atração foi marcada por um momento de emoção protagonizado por Eliana. A apresentadora recebeu a mãe, Eva Michaelichen, e não conseguiu conter as lágrimas por ter a matriarca na plateia da atração global.