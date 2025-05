Reprodução TV Globo/ Globoplay Carlos Alberto de Nóbrega chora

Carlos Alberto de Nóbrega, de 89 anos, foi visto em um cenário e dia diferente na televisão. O apresentador do humorístico "A Praça É Nossa", que vai ao ar às quintas-feiras no SBT, esteve na Globo, no último domingo (25).



Ele foi permitido pela emissora das Abravanel para fazer uma participação especial no "Domingão com Huck", onde recebeu uma série de homenagens pela contribuição na indústria televisiva brasileira. Ele, inclusive, chorou em dado momento da atração dominical.





"Eu estou tão emocionado. Eu não sei se eu falo, se eu choro, se eu dou risada", admitiu. "A gente estava há anos planejando esse momento. Quero agradecer ao SBT, à toda família Abravanel, pela liberação do Carlos Alberto", acrescentou o marido de Angelica.

Depoimentos

A equipe do programa global colheu as declarações de uma série de figuras importantes na trajetória de Carlos Alberto de Nóbrega, tanto no viés profissional, quanto no pessoal. Raul Gil, Carlos Alberto de Nóbrega Filho, Marcelo, Vinícius, Maurício, Maria Fernanda, João Vitor e Renata Domingues.

"Eu vivo para esta turma. Esse é um dos dias mais felizes da minha vida. Agradeço aos meus filhos e a Renata, que não tem vergonha de ter casado e viver com um homem de 89 anos", finalizou.