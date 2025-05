Reprodução Instagram - 22.4.2025 Carlos Alberto de Nóbrega e Renata de Nóbrega

Carlos Alberto de Nóbrega, de 89 anos, que oficializou o casamento com a médica Renata Domingues, de 49, em maio de 2018, após dois anos de relacionamento, falou sobre a relação com a esposa, 40 anos mais jovem.

Em entrevista à revista Quem, o apresentador do SBT fez questão de destacar o companheirismo e o amor que recebe dela diariamente.

“Ela é o meu porto-seguro, cuida de mim com muito amor. Não quer dizer que ela seja uma cuidadora. Ela é uma mulher que está sempre ao meu lado e um pedaço de mau caminho” , brincou o humorista, que comanda o programa A Praça é Nossa, no SBT.

Carlos Alberto também se pronunciou nas redes sociais sobre os rumores de que Renata teria sido o pivô do fim de seu antigo casamento com a empresária Andrea Nóbrega, com quem foi casado por 20 anos, de 1996 a 2016. O apresentador negou as especulações e fez questão de defender a atual esposa.

“ Alguns rumores que são soltos aí nas redes sociais magoam uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito, que é minha mulher”, afirmou. “Ela não é meu primeiro casamento, é o terceiro. No primeiro, fui casado por 34 anos e me separei em bons termos. Depois, casei novamente, não deu certo e me separei. E existem muitos rumores, muita fofoca, muito disse me disse.”

Ele também comentou como Renata se sente diante das especulações: “Eu particularmente não ligo, mas quem não é do ramo da comunicação se sente muito magoada com uma acusação que não lhe é de direito”, disse.