Instagram Carlos Alberto celebra 7 anos de casamento com viagem a Gramado

O apresentador e comediante Carlos Alberto de Nóbrega comemorou sete anos de casamento com Renata de Nóbrega com uma viagem a Gramado, na serra gaúcha. O apresentador do programa A Praça É Nossa publicou uma foto do jantar especial com a esposa neste domingo (25) e celebrou a data em grande estilo.

Carlos Alberto revelou que o presente foi uma estadia de quatro dias em um dos hotéis mais luxuosos do Brasil. " Que venham mais 7 anos de muito amor ", escreveu.

Além da imagem no restaurante, o apresentador fez questão de se declarar para a companheira.

" Para festejar o dia do nosso casamento, o melhor presente que nos demos foi passar 4 dias em um dos melhores e mais luxuosos hotel do Brasil, em Gramado ", disse na legenda.

Carlos Alberto e Renata oficializaram a união em 2016. Desde então, os dois mantêm uma relação discreta, mas com momentos públicos de carinho. Em outras ocasiões, o humorista já elogiou a parceria no casamento e a importância do apoio mútuo na rotina.