A polêmica dos dólares de Marco Aurélio segue ganhando novos capítulos (literalmente). Desta vez, graças à Maria de Fátima, que finalmente descobriu o paradeiro do dinheiro, guardado por Raquel.







No capítulo desta segunda-feira (6), a personagem de Bella Campos foi à casa da mãe em busca de pertences do pai. Inexperiente quando o assunto é mentira, a cozinheira quase entregou o jogo.



A filha, já mais acostumada aos trambiques, logo notou que algo estava errado. Pois bem: Fátima voltou ao local para colher novas informações. "Vim saber o que está acontecendo. Porque a senhora não está normal", iniciará.

"Você falou que tinha relógio na mala, depois falou que não tinha... A senhora pegou esse relógio?”. Raquel nega ter ficado com o acessório, que nem mesmo estava na tal mala de Rubinho.

RAQUEL MENTINDO QUE DOOU AS COISAS DA MALA 🗣️ mas Fátima não engoliu essa não 😬 #ValeTudo pic.twitter.com/GpvnKTWnD1 — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 6, 2025





Sem o objeto, Fátima cobra o dinheiro do seguro de vida do pai. É quando a personagem defendida por Taís Araújo comete um erro: ela paga a filha com a moeda estrangeira, retirada da mala por Ivan.



“Tá aqui o dinheiro do seguro de vida”, dirá Raquel. Ao ver os dólares, Fátima irá perceber que o dinheiro que procura ao lado de César está com sua mãe: "“O seguro te pagou em dólar, mãe?”, questionará.