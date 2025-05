Reprodução/Globo Atriz rasga elogios a Cauã Reymond em "Vale Tudo"

Em meio às supostas polêmicas que envolvem Cauã Reymond, Bella Campos e outros membros do elenco de "Vale Tudo", a atriz Zoya Maurina surpreendeu ao fazer um elogio público ao colega de trabalho.

A artista, que interpreta uma estrangeira na trama, compartilhou um vídeo da cena exibida nesta quarta-feira (30), em que suapersonagem paga por uma noite com César, vivido por Reymond.





No Instagram, Zoya escreveu: "Um privilégio fazer cena com o maravilhoso, parceiro e profissional Cauã Reymond". O ator respondeu com agradecimentos em seus stories, chamando-a de "parceira gente boa demais".

A cena em questão mostra César trocando beijos com a personagem de Zoya, sendo flagrado por Maria de Fátima (Bella Campos). O desfecho do encontro será exibido nesta quinta-feira (1º).

Entenda a polêmica

O ator estaria no centro de desentendimentos com colegas de elenco, incluindo Bella Campos, Humberto Carrão e até ex-companheiras, que teriam usado as redes sociais para enviar indiretas.

A suposta polêmica veio a público após uma publicação do colunista Valmir Moratelli, da Veja, relatando um suposto bate-boca entre Cauã e Bella Campos nos estúdios da Globo.

Segundo a nota, o ator teria criticado a performance da colega, levando a uma discussão acalorada que, apesar de encerrada com um abraço, deixou resquícios de desconforto. Bella teria reclamado à produção sobre o comportamento de Cauã, classificando-o como "debochado", "mau colega" e "machista".

O caso ganhou novos desdobramentos quando Alice Wegmann, que vive Solange na novela, postou uma foto ao lado de Bella Campos, Carolina Dieckmann e Lucas Leto, com a legenda: "A delícia de trabalhar com quem a gente gosta".

A publicação foi interpretada como uma provocação a Cauã, mas Alice negou: "Gente? Não inventem! Indireta pra ninguém, é direta pra dizer que a gente tá trabalhando FELIZ!", respondeu em um perfil de fofocas.

Já Humberto Carrão, intérprete de Afonso Roitman, teria se desentendido com Cauã por um motivo inusitado: seu jeito carinhoso e afetuoso com os colegas. Reymond, supostamente, teria dito "não toca em mim" e ameaçado reagir com agressividade caso o contato físico se repetisse.

Enquanto isso, as redes sociais viraram palco de possíveis indiretas de ex-parceiras do ator. Mariana Goldfarb, com quem Cauã foi casado entre 2019 e 2023, postou um texto enigmático: "Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo está vindo à tona. Ninguém quis escutar: agora vou assistir de camarote". A mensagem reacendeu rumores sobre um relacionamento conturbado entre os dois, já que, em 2023, Mariana havia falado sobre ter vivido uma união abusiva, sem citar nomes.

Grazi Massafera, mãe da filha de Cauã, Sofia, também chamou atenção ao compartilhar uma foto de uma caneca com os dizeres "lágrimas do patriarcado". A publicação foi vista como uma possível crítica ao ex-marido, embora a atriz não tenha se manifestado oficialmente.