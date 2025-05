Divulgação/SBT O acordo é considerado positivo por ambos os lados.





Virginia Fonseca e o SBT acertaram uma renovação de contrato. A influenciadora integra o quadro de funcionários da emissora desde abril de 2024. O novo vínculo vai até abril de 2026.







O desempenho da esposa de Zé Felipe à frente do ' Sabadou ' foi considerado satisfatório pela cúpula do canal. O sucesso é refletido nos números de audiência e faturamento da atração.



O novo contrato foi assinado em janeiro deste ano. As informações foram inicialmente publicadas pela Folha de S. Paulo. Ao Portal iG, assessoria do SBT confirmou o acerto da renovação do vínculo.

De acordo com a emissora dos Abravanel, Virginia já foi vista por 44 milhões de pessoas. Os números seguem os dados do Kantar Ibope.Antes da estreia da influenciadora, o canal registrava metade dos números.

Além disso, segundo o veículo, a aceitação publicitária também agradou a empresa. Marcas que não costumam anunciar no SBT foram atraídas ao horário comandado pela loira, que também está satisfeita com a parceria.