Fotos: Rogerio Pallatta Coletiva de imprensa do programa 'Sabadou com Virginia'

O programa "Sabadou com Virgínia" do último sábado (10) mostrou resultados surpreendentes o SBT. Com Fabiana Karla — a nova contratada da emissora — e Wanessa Camargo como convidados, a atração conseguiu um aumento de 28% da audiência, segundo os dados preliminares do Kantar Ibope.

o programa atingiu 5,9 pontos de média, com picos de 6,7 na Grande São Paulo, além de uma participação significativa de 11,7% em share. Este desempenho garantiu ao "Sabadou" uma vantagem considerável sobre a Record, que ficou em terceiro lugar com apenas 3,3 pontos de média, e a Band, que marcou 1,1 ponto.

A Globo manteve a liderança com 15,1 pontos de média, enquanto os serviços de streaming conquistaram 13,0 pontos, e os canais pagos somaram 4,0 pontos de média.

Especialistas apontam que há uma falta de concorrência direta com o “Altas Horas”, que tem sofrido alterações na grade de programação devido às Olimpíadas, também contribuiu para o sucesso do último "Sabadou".

