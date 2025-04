Reprodução TV Globo - 27.4.2025 Luciano Huck homenageia Silvio Santos

No último domingo (27), Luciano Huck resolveu homenagear o icônico Silvio Santos no "Domingão". O marido de Angelica surgiu com um microfone acoplado ao peito, marca registrada do fundador do SBT, que morreu, aos 93 anos, em agosto de 2024, após uma broncopneumonia.

Além de usar o acessório em alusão ao comunicador, Luciano relembrou que, antes de lançar o SBT, emissora que se tornaria uma das principais concorrentes da Globo, Silvio trabalhou no canal fundado por Roberto Marinho. Ele já apresentava um programa de auditório na época.





"Foi aqui, neste cenário de Silvio Santos, por 10 anos, que ele se tornou o fenômeno Silvio Santos. Peço licença a família Abravanel para usar o microfone que contabilizara os anos que o apresentador usou na Globo. Ele chegou a dar tanta audiência como a transmissão do homem na lua", declarou Huck.

Revelada no SBT, Maisa também participou das homenagens ao antigo chefe. A ex-estrela mirim protagonizou momentos icônicos com Silvio Santos. "Nasci praticamente no palco, aprendi a ler e a escrever quando estava aprendendo a me comunicar com os telespectadores", disse a intérprete da vilã Bia Alencar em "Garota do Momento".

Silvio Santos atuou como apresentador da Globo entre maio de 1965 e julho de 1976, ficando 11 anos na emissora. Após encerrar contrato com a líder em audiência, migrou para a extinta Rede Tupi. Em 1976, lançou o SBT, hoje comandado pelas filhas.