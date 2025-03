Reprodução A cinebiografia 'Silvio Santos Vem Aí' tem estreia prevista para agosto de 2025.





Leandro Hassum abriu o jogo sobre a experiência de interpretar Silvio Santos nos cinemas. A cinebiografia ' Silvio Santos Vem Aí ', que acompanha a trajetória do apresentador, estreia em agosto, mês em que morte dele completa um ano.







Em entrevista ao ' The Noite ', de Danilo Gentili, o ator, de 51 anos, confessou que não imaginaria viver o fundador do SBT na dramaturgia. Por outro lado, encontrou semelhanças físicas que nem ele mesmo sabia existir.



“Sei que muita gente pensa: ‘O que o Hassum tem a ver com o Silvio Santos?’. Nem eu sabia que parecia com ele! Mas, quando assistirem, vão ver que esse é o primeiro filme sobre ele e que promete emocionar”, avalia Hassum.

O ex-global contou ainda ter feito apenas uma exigência: não imitá-lo. Na visão dele, ninguém consegue reproduzir o domínio do apresentador: “Trabalhei um pouco a voz, mas preferi captar seu jeito e trazer para perto de mim".









Por fim, Hassum destaca o viés escolhido para o filme. "O recorte que considero importante é que escolhemos um domingo para contar sua trajetória, focando no período em que ele foi candidato à presidência e quase venceu. A história de sua vida é narrada por meio de seus programas, mostrando como o domingo era costurado por Silvio".

A conversa com Danilo Gentili no ' The Noite ' vai ao ar nesta quinta-feira (6).