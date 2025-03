Reprodução O local foi preservado pela emissora e recebeu homenagens após a morte de Silvio Santos.





José Bonifácio, o Boninho, visitou a sede do SBT, em São Paulo, nesta quinta-feira (20). De acordo com o diretor, a ida ao local foi para visitar amigos. Porém, ele aproveitou para visitar a icônica vaga de Silvio Santos.





Após a morte do apresentador, em agosto de 2024, o espaço foi utilizado como ponto de homenagens. O local segue preservado pela emissora e atualmente serve para a visitação de funcionários e amigos.



Nas redes sociais, o ex-diretor do BBB compartilhou a ida ao local: "Fui visitar esses queridos amigos do SBT e não podia deixar de tirar uma foto nessa vaga que é um dos símbolos dessa emissora", iniciou Boninho.

Boninho vai comandar realities na emissora fundada por Silvio Santos.





"Vim pedir a benção para esse gênio da televisão, Silvio Santos. E pode ter certeza que ele está me iluminando!!! Vem coisa boa por ai", acrescentou o marido de Ana Furtado, outra contratada pela SBT.

Tiago Leifert, mais um que deixou a Globo e assinou com a emissora paulista, também comentou a publicação: "Eu também tenho uma [vaga]. "Vou tirar a foto da próxima vez", respondeu Boninho.







Boninho será o diretor do retorno ' The Voice Brasil ', reality show musical que volta à TV aberta após o fim do contrato com a Globo. Tiago Leifert, que apresentou a atração na emissora da Família Marinho, será o apresentador.