Cláudio Claudino, Luciana Coutinho e Sergio Longo Junior são apresentadores e antiquaristas da atração.





A segunda temporada de " Aberto para Compras ", do History Channel, será gravada no interior do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O programa irá passar por cidades que fazem parte da Estrada Real, rede de caminhos criada no período colonial do país.







A atração busca encontrar histórias por meio das antiguidades, fazendo negócios por objetos históricos. Os negociáveis vã desde itens curiosos e históricos até joias, intrumentos musicais e artefatos antigos, como moedas e itens esportivos.

A responsabilidade de encontrar e avaliar esses itens é dos antiquaristas Cláudio Claudino, Luciana Coutinho e Sergio Longo Junior. O trio de apresentadores sai de São Paulo em uma kombi em busca das preciosidades.

Atração tem proposta similar a "Caçadores de Relíquias", "Trato Feito" e outros sucessos do canal.





Eles devem comprá-los com o próprio dinheiro para depois revender. Mas vale ressaltar que a venda não é garantida, mas os especialistas podem fazer ofertas ou sugerir outros meios para os donos dos objetos.

Os interessados em participar do "Aberto para Compras" devem se inscrever no formulário disponibilizado ou enviar a descrição, história e fotos dos itens para o e-mail abertoparacompras@gmail.com.

O programa irá passar por Paty dos Alferes, Petrópolis, Três Rio s e Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Em Minas, nas cidades de São João del Rei, Tiradentes, Barbacena, Congonhas, Mariana e Ouro Preto.





O programa irá passar por Paty dos Alferes, Petrópolis, Três Rio s e Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Em Minas, nas cidades de São João del Rei, Tiradentes, Barbacena, Congonhas, Mariana e Ouro Preto.