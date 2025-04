Reprodução/Divulgação Figurinista revela significado por trás das roupas em 'Conclave'

Em "Conclave", filme que retrata a reunião de cardeais para eleger um novo papa, a figurinista Lisy Christl dedicou atenção especial aos mínimos detalhes das vestimentas, incluindo um elemento crucial: as cruzes usadas pelos personagens. Em entrevista para a Variety, ela explicou como essas peças refletiam as personalidades e tendências políticas de cada cardeal.

Christl optou por adaptar as vestes tradicionais para melhor se adequarem ao cinema. Uma das principais mudanças foi o tecido – substituindo o material original por uma lã mais grossa – e o ajuste no tom do vermelho, tornando-o mais escuro para evitar cansaço visual na tela.





No entanto, foram as cruzes que carregaram um significado mais profundo. "A linguagem comum é a cruz", afirmou Christl. Enquanto cardeais liberais, como os interpretados por Ralph Fiennes e Stanley Tucci, usavam cruzes de prata simples, os conservadores, como o personagem de John Lithgow, ostentavam cruzes douradas mais elaboradas. A figurinista evitou cruzes de madeira, comuns entre religiosos progressistas, por considerá-las pouco impactantes visualmente.

Cada cruz foi produzida artesanalmente em uma oficina familiar em Florença, garantindo autenticidade. Já para a Irmã Agnes (Isabella Rossellini), Christl criou um visual único, combinando uma capa azul com vestido preto e um escapulário com pregas, já que as cruzes tradicionais das freiras não puderam ser utilizadas.