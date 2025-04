Reprodução/Arquivo "Caso Jean Charles: Um Brasileiro Morto Por Engano" estreia em 30 de abril, no Disney+.





Carolina Baroni integra o elenco de " Caso Jean Charles: Um Brasileiro Morto por Engano" , que conta a história do eletricista assassinado pela polícia britânica ao ser confundido com um terrorista. Ele morreu em julho de 2005, no metrô de Londres, na Inglaterra.





A paulistana, de 29 anos, interpreta Vivian Figueiredo, prima da vítima e uma das familiares que falou com a imprensa estrangeira sobre o caso: "Para mim, foi um desafio, como pessoa e atriz, interpretar Vivian. Eu quis entregar o meu melhor para dar ainda mais força à voz dela”, destaca, ao iG Gente.



Para interpretar Vivian, Baroni conat que se dedicou lendo e assistindo entrevistas da prima de Jean Charles: “Estudei por muito tempo para preparar a personagem, porque quis ter o máximo de cuidado possível com a história do Jean e poder honrar a luta da família”.

Reprodução/BBC Carolina: “A série conta de modo cuidadoso e consciente a história do Jean Charles e da batalha de sua família por justiça".





A brasileira mora na Inglaterra há 7 anos, e vai estrear em uma produção internacional com o papel na série do Disney+. Ela considera que o mercado do audiovisual no exterior para é desafiador para imigrantes.

"Participar pela primeira vez de uma produção internacional sobre a história de uma pessoa importante para o Brasil com profissionais brasileiros, foi gratificante e ganhou outras camadas para mim. Foi mais do que um trabalho, foi uma oportunidade de fazer parte de um projeto que vai marcar a história”, avalia Carolina.







"Caso Jean Charles: Um Brasileiro Morto por Engano" é dividida quatro partes e tem roteiro e produção executiva de Jeff Pope. A série, que streia no dia 30 de abril no Disney+, tem Edison Alcaide no papel principal e mostra os diferentes pontos de vista dos envolvidos.