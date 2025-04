Reprodução/Instagram - 21.03.2024 Joelma

Joelma, de 50 anos, não participará do show especial de 60 anos da Rede Globo, que ocorrerá nesta segunda-feira (28), após "Vale Tudo", atual novela do horário nobre do canal. A artista chegou a ser convidada, mas precisou se ausenta por questões de saúde.

A equipe da cantora explicou que ela apresentou dores abdominais em Goiânia. Ao ir para uma instituição hospitalar, ela foi diagnosticada com infecção urinária. O comunicado ainda frisou que ela precisaria ficar em repouso e agradeceu a compreensão da base de fãs da musicista.

"A cantora Joelma precisará fazer uma pequena pausa em seus trabalhos por orientação médica. No último domingo, 27 de abril de 2025, a artista sentiu um desconforto abdominal e foi prontamente atendida pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia", diz a nota.





"Após a realização de exames, foi diagnosticada com um quadro de infecção urinária. Seguindo a orientação médica, Joelma ficará algumas horas em repouso para garantir sua plena recuperação. Por esse motivo, Joelma precisará cancelar sua participação no show de 60 anos da TV Globo, que acontece nesta segunda-feira, 28 de abril", acrescenta.

"Agradecemos imensamente o carinho dos fãs, a compreensão dos parceiros e o apoio da imprensa neste momento. Em breve, Joelma estará de volta, com toda a energia e alegria de sempre", conclui.