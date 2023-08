Reprodução/Grosby O ator está curtindo um momento em família em uma praia na Califórnia





O galã do filme "Barbie", Ryan Gosling ajudou uma senhoriha enuanto pessava por uma praia na Califórnia.

De acordo com Grosby, o artista e a família estiveram curtindo uma praia no oeste dos Estados Unidos e durante o passeio, o ator foi clicado ajudando uma senhora e ao lado da mulher Eva Mendes e as filhas, Esmeralda Amada Gosling, de 8 anos, e Amada Lee Gosling, 7.

Nas fotos, o ator levava a idosa em direção ao mar, a qual usava um andador que estava próximo a areia.

Recentemente, Ryan Gosling deu uma entrevista a revista "GQ" e se declarou para a esposa. O Ken do filme "Barbie disse que quis ter filhos, mas ao conhecer a amada durante as gravações de "O Lugar Onde Tudo Termina", se apaixonou. "Eu não estava pensando em filhos antes de conhecê-la, mas depois percebi que simplesmente não queria ter filhos sem ela. E houve momentos no filme em que estávamos fingindo ser uma família, e eu realmente não queria mais fingir. Percebi que esta seria uma vida que eu teria muita sorte de ter", disse o astro.