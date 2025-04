Reprodução Instagram - 2.4.2025 Fabricio Mamberti

Após três décadas na Rede Globo, Fabricio Mamberti deixou o time de diretores da emissora. Conhecido pela atuação nos bastidores de obras como "A Vida da Gente" e "Chocolate com Pimenta", o profissional usou as redes sociais nesta quarta-feira (2) para detalhar a saída da empresa e entregar a nova etapa de trabalho que vivenciará.





"Encerrar um ciclo é reconhecer a força do caminho trilhado.

Foram 30 anos incríveis na TV Globo, onde tive o privilégio de dirigir mais de 20 novelas, séries e programas de entretenimento. Agradeço profundamente a essa casa que foi parte da minha vida, me desafiou e me transformou", começou.





"A partir do segundo semestre , assumo a direção artística de uma agência voltada à pesquisa e desenvolvimento de conteúdos para o audiovisual, com foco nos mercados de língua portuguesa e hispânica. Um espaço de criação, troca e inovação", acrescentou.





"Sigo com a certeza de que o futuro é cheio de luz e oportunidades.

Levo comigo a história que construí e a coragem para seguir em frente", concluiu. Atrizes que já trabalharam com o artista repercutiram o novo momento profissional dele.





"Você é precioso. Muitas felicidades na próxima jornada", escreveu Dira Paes, que teve o nome ventilado para compor o elenco da próxima novela de Aguinaldo Silva na Globo. "Querido você sempre fará diferença por onde quiser andar. Sigo aplaudindo você por onde estiver", prosseguiu Regiane Alves.





"Parabéns! Foi lindo nosso trabalho junto! Que tudo dê sempre certo", comentou Tata Werneck. "Obrigada por tudo, e brilhe muito, querido", declarou Lilia Cabral, no ar como a vilã Maristela, de "Garota do Momento". "Que essa nova fase seja muito especial", disse ainda Romulo Arantes Neto.