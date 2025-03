Reprodução/Globo Chay Suede como Mavi

Criada e escrita por João Emanuel Carneiro, "Mania de Você" terá o penúltimo capítulo exibido nesta quinta-feira (27), logo após o "Jornal Nacional". Interpretada por Agatha Moreira, Luma conseguirá fugir da Ilha dos Corvos, onde estava presa com Mavi (Chay Suede) e Molina (Rodrigo Lombardi), a mando de Mércia (Adriana Esteves).





A patricinha conseguirá escapar do cativeiro depois que dopar a sogra. Já o filho biológico da vilã terá um embate com o pai, a quem pensou ter assassinado nos últimos 10 anos. Ele e o 'morto-vivo' brigarão por um revólver e a personagem de Esteves temerá que eles se matem.





Com medo de ver Mavi morrer, Mércia não saberá o que fazer. Ela ficará indecisa se salva a vida do único filho, ou se poupa o amante. O clima de mistério e suspense só será concluído no capítulo final, exibido na sexta-feira (28), quando o público verá que ela optou por matar Molina.





Dirigida por Carlos Araujo, "Mania de Você" perdeu parte da audiência conquistada pela antecessora "Renascer". A trama do horário nobre sofreu várias modificações, mas não conseguiu emplacar. "Vale Tudo" ocupa o lugar deixado pela história na faixa das nove a partir da próxima segunda-feira (31).