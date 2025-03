Reproduçao TV Globo Rayssa Bratillieri dá vida à Rebeca, amante de Molina (Rodrigo Lombardi) em 'Mania de Você'

Em "Mania de Você", Rayssa Bratillieri aparecerá como Rebeca no capítulo desta quarta-feira (19). A jovem será amante do vilão Molina (Rodrigo Lombardi) e terá embates diretos com Mércia (Adriana Esteves), que acreditava ser o único interesse amoroso do vilão até descobrir que está sendo traída pelo charlatão.





A nova personagem, inclusive, cogitará matar a rival. "Não quero saber, tenho horror dessa mulher, quero que ela se exploda. A não ser que você. Você e ela tão juntos só de fachada mesmo, né?", perguntará a Molina, que responderá: "Eu vou dar um jeito nela, Rebeca, ela nunca mais vai nos encher o saco, eu prometo".





Em outro momento, ela ainda insinuará que Mavi (Chay Suede) pode ir atrás deles, caso a mãe dele seja morta. Molina, porém, garante que mataria o próprio filho. “Quem vier atrás da gente vira pó, meu tesouro”, dirá o vilão, que está em busca de um quadro valioso para fugir com a amante para o exterior.





Quem é ela?

Rayssa Bratillieri já participou de produções audiovisuais de destaque na indústria. Os papéis mais recentes foram Paula em "Amor da Minha Vida", série da Disney +, e Ísis em "Elas por Elas", remake da Globo. "Malhação - Vidas Brasileiras" e "Éramos Seis" foram outros folhetins em que ela atuou na líder em audiência.