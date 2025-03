Reprodução/Instagram Alcione

Aos 77 anos, Alcione, uma das maiores vozes do samba brasileiro, mostra que ainda há muito fôlego para inovar. Desta vez, a artista se aventurou em um novo desafio: gravar uma versão em coreano do sucesso "Você Me Vira a Cabeça" para a divulgação do dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas", produção original da Netflix.

A escolha da música não foi por acaso. A canção, conhecida por sua melodia envolvente e letra apaixonada, se encaixa perfeitamente no enredo do drama sul-coreano, que narra a história de Ae-sun, uma jovem rebelde, e Gwan-sik, um homem "feito de aço", em meio às paisagens deslumbrantes da ilha de Jeju.