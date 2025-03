Reproduçao TV Globo Gal costa na nova abertura de 'Vale Tudo'

Adaptado por Manuela Dias a partir da obra original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, o remake de "Vale Tudo" prestará uma homenagem diária para Gal Costa, que dá voz ao tema da novela, a canção "Brasil". Todos os dias em que a narrativa for exibida, a imagem da artista, que morreu em novembro de 2022, será transmitida no fim da abertura.







A Rede Globo divulgou a prévia na última quarta-feira (26), mas uma versão com o nome dos artistas, diretores, escritores e equipe técnica passará na segunda-feira (31), quando for ao ar o primeiro capítulo da releitura, que traz Bella Campos, Tais Araujo e Debora Bloch nos papéis centrais de Maria de Fátima, Raquel Acioli e Odete Roitman.





Nas redes sociais, internautas repercutiram a homenagem para a cantora, que se consagrou como um ícone da indústria fonográfica brasileira. "Quem não gostou da abertura do Remake de 'Vale Tudo' só pode ser doido da cabeça!

Gal Costa no final do vídeo, coisa linda", escreveu um no X, antigo Twitter.





"De tudo que vi sobre essa nova versão de 'Vale Tudo', sem dúvidas a abertura foi o que mais me emocionou e causou aquele arrepio que só a original consegue!

Ficou incrível. Fora a homenagem a Gal Costa que pegou todos de surpresa. Nota 10", acrescentou uma segunda. "Exatamente, um grande acerto, a abertura e manter o logotipo com a estética original", elogiou um terceiro.

Assista:

🚨 Falta MUITO POUCO pra chegada de #ValeTudo, mas a gente não aguentou esperar! 👀 Vamos dar de presente pra vocês a abertura antes da estreia! E sério… tá LINDA e EMOCIONANTE! ​😍 Corre e vem sentir um gostinho desse novelão! Na próxima segunda, tem #ValeTudo na tela da Glô!… pic.twitter.com/dbCgI4MNY7— TV Globo 📺 (@tvglobo) March 26, 2025